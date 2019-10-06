شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يؤكد التزامه بمواعيد الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

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ويود الاتحاد المصري الإشارة إلى أن أي تعديلات جرت على الملاعب المحددة في الجدول جاءت بطلب من الجهات الأمنية ، كما يجدر الإشارة إلى ما ورد في لائحة المسابقة من أن تحديد الملاعب مسئولية الأندية مسئولية كاملة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، دون تدخل اتحاد كرة القدم في ذلك.

ويأتي هذا التوضيح المهم من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم للتأكيد على ضرورة تضافر جهود عناصر اللعبة كافة من أجل الخروج بمسابقة الدوري بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية ومكانتها الكبيرة.