شكرا لقرائتكم عمرو السولية يعرض نتيجة الأشعة على طبيب الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتواجد اللاعب في النادي الأهلي اليوم حيث قام بعرض الأشعة التي أجراها على خالد محمود طبيب الفريق الأول لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها ومدة الغياب عن الفريق والبرنامج التأهيلي له للتعافي من الإصابة.
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