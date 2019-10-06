الزمالك يهاجم نادى مصر بـ عمر السعيد...

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جدة - عمرو شويل أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق المقرر له مواجهة فريق إف سي مصر في الثامنة مساء اليوم باستاد السلام ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز. وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين: محمد عواد في حراسة المرمى Advertisements محمد عبد السلام - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة- حمدي النقاز فى خط الدفاع أحمد سيد زيزو - يوسف أبباما - أشرف بن شرقي - محمد أونجم- كريم بامبو في خط الوسط ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد أبو جبل - خالد بو طيب - اسلام جابر - امام عاشور - محمد عبد الشافي - حازم امام - مصطفي محمد.

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