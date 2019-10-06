شكرا لقرائتكم حرس الحدود ضد طنطا .. تعادل إيجابى فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة حرس الحدود و طنطا بالتعادل الأيجابى 1 – 1 فى المباراة التى المقامة بينهما حاليا على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة فى بطولة الدورى المصرى .

وتقدم عمرو الحلوانى لفريق حرس الحدود بالدقيقة 36 عن طريق كرة ثابته بينما جاء عبدالرحمن الدح ليعادل النتيجة بالدقيقة الاخيرة من عمر الشوط الأول .

وجاءت أحداث الشوط الأول مثيرة من قبل لاعبى الفريقين حديث ظهرت الجدية و المنافسة داخل المستطيل الأخضر .

وجاء تشكيل طنطا بقيادة أيمن المزين كالتالى : حراسة المرمى : إسلام طارق

الدفاع : محمود مسعود و سليمان عبدربه و إيهاب سمير و محمد الشاذلى

الوسط : تاديو لوانجا و حسام غالى و أحمد الشناوى و عبد الرحمن الدح و أحمد فهمى

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الهجوم : إسلام فؤاد

بينما جاء حرس الحدود بقيادة طارق العشرى كالتالى : أحمد السعدنى و

أنطوني لوكاسا و حسن مجدي وإبراهيما كونيه و محمد عبد اللطيف جريندو

و خالد سامي ومصطفى علي و أحمد فيلكس وعمرو الحلواني ومصطفى جمال