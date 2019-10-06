شكرا لقرائتكم التعادل السلبى يحسم الشوط الأول من مباراة الطلائع وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاءت تشكيلة الطلائع على النحو التالى :-
حراسة المرمى : محمد بسام
خط الدفاع : احمد سامى – على الفيل – عاصم صلاح – بوشا
خط الوسط : فرانك استيفن – عمرو السيسى – مهند لاشين – كريم طارق – تالا نداى
خط الهجوم : حسام باولو
وقد بدأ تشكيلة بيراميدز على النحو التالى : -
حراسة المرمى : المهدى سليمان
خط الدفاع : أحمد أيمن – رجب بكار – عمر جابر – عبد الله بكرى
خط الوسط : محمد فتحى – ويلفرد كانون – عبد الله السعيد – إبراهيم حسن – إيريك تراورى
خط الهجوم : جون أنطوى
كانت هذه تفاصيل خبر التعادل السلبى يحسم الشوط الأول من مباراة الطلائع وبيراميدز... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.