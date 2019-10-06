شكرا لقرائتكم تريساكو يكشف عن مشروعه في لجنة الحكام عبر مؤتمر صحافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يكشف الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام باتحاد القدم السعودي يوم الاثنين عبر مؤتمر صحافي مشروعه في رئاسة اللجنة وخططه المستقبلية.

وبحسب خبر رسمي نشره اتحاد القدم على حسابه في "تويتر" فإن الحكم الإسباني سيكشف عن مشروعه في اللجنة التي تولى رئاستها الشهر الماضي، كما سيقدم شرحاً حول آلية عمل تقنية حكم الفيديو المساعد "فار".

ووجه ياسر المسحل، رئيس اتحاد القدم السعودي الدعوة لكافة وسائل الإعلام، بالإضافة إلى المحللين التحكيميين في القنوات الفضائية بالإضافة إلى منسوبي الأندية.