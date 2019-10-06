شكرا لقرائتكم مونشنغلادباخ يخطف صدارة الدوري الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص فريق بوروسيا مونشنغلادباخ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه الكاسح على ضيفه أوغسبورغ 5 -1 يوم الأحد في المرحلة السابعة من البوندسليغا، التي شهدت أيضا انتصارا صعبا لفولفسبورغ 1 - صفر على ضيفه يونيون برلين.

وانفرد غلادباخ بالصدارة بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، في حين توقف رصيد أوغسبورغ عند خمس نقاط ليبقى في المركز الرابع عشر.

وتقدم دينيس زكريا بهدف لغلادباخ في الدقيقة الثانية ثم أضاف باتريك هيرمان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الثامنة و13.

وأحرز الفرنسي الحسن بليا الهدف الرابع لغلادباخ في الدقيقة 39 قبل ان يختتم السويسري بريل إيمبولو التسجيل في الدقيقة 83، وتكفل فلوريان نايديرليشنير بتسجيل الهدف الوحيد لأوغسبورغ في الدقيقة 81.

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وصعد فولفسبورغ للمركز الثاني في الترتيب، بعدما كان متواجدا في المركز الثامن، عقب فوزه 1 - صفر على ضيفه يونيون برلين.

ويدين فولفسبورغ بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه الهولندي فوتر فيغورست، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 69.

وارتفع رصيد فولفسبورغ بهذا الفوز إلى 15 نقطة في الوصافة، فيما تجمد رصيد يونيون برلين عند 4 نقاط في المركز السادس عشر (الثالث من القاع).