تشكيل الزمالك أمام أف سي مصر.. تغييرات بالجملة

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك عن تشكيل فريقه في مواجهة إف سي مصر في الجولة الثالثة من عمر الدوري الممتاز، على ملعب السلام، وجاء التشكيل على النحو التالي: محمد عواد في حراسة المرمى. محمد عبد السلام – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة- حمدي النقاز فى خط الدفاع. Advertisements أحمد سيد زيزو – يوسف أبباما – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم- كريم بامبو في خط الوسط. عمر السعيد فى خط الهجوم. ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد أبو جبل – خالد بو طيب – اسلام جابر – امام عاشور – محمد عبد الشافي – حازم امام – مصطفي محمد.

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