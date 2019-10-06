ليل يفرط بفرصة أن يصبح ثالثا في الدوري الفرنسي









اسماء السيد - فرط ليل بفرصة الصعود الى المركز الثالث باكتفائه على أرضه مع نيم 2-2 الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورغم جهود النيجيري فيكتور أوسيمين الذي سجل هدفه السابع في الدوري، اكتفى ليل بفوز يتيم في مبارياته الست الأخيرة محليا وقاريا وفوت بفرصة الإفادة من خسارة أنجيه السبت أمام باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر برباعية نظيفة لإزاحته عن المركز الثالث.

وبدأ ليل اللقاء بشكل جيد حين افتتح التسجيل في الدقيقة 12 عبر لويك ريمي، لكن نيم بدا عازما في الشوط الثاني على تحقيق فوزه الثالث تواليا بتسجيله هدفين بواسطة رونو ريبار (50) والتوغولي كيفن دينكي (71)، قبل أن يتدخل أوسيمين في الوقت الحاسم ليجنب فريقه الهزيمة الثالثة بهدف في الدقيقة 79.

Advertisements

ورفع ليل رصيده الى 15 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف بوردو ونقطة أمام نيس ومرسيليا ورين الذي سيصبح على المسافة ذاتها منه في حال فوزه لاحقا على ضيفه رينس.

ويلعب لاحقا أيضا سانت إتيان مع ليون ثالث الموسم الماضي الذي يعاني حاليا الأمرين بعدما فشل في تحقيق أي فوز منذ المرحلة الثانية، ما جعله يتقهقر في المركز الثالث عشر.

ملخص مباراة ليل ونيم: