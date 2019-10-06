مونشنغلادباخ يستغل فرصته ويتربع على صدارة البوندسليغا









اسماء السيد - استغل بوروسيا مونشنغلادباخ النتائج التي سجلت السبت على أكمل وجه وتربع على صدارة ترتيب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012، وذلك بفوزه الكاسح على ضيفه أوغسبورغ 5-1 الأحد في المرحلة السابعة.

ودخل مونشنغلادباخ اللقاء وهو في المركز السادس بفارق نقطة عن كل من بايرن ميونيخ حامل اللقب ولايبزيغ وفرايبورغ وشالكه وليفركوزن بعد النتائج التي سجلت قبل 24 ساعة.

ومني بايرن السبت بهزيمته الأولى للموسم على يد ضيفه هوفنهايم (1-2)، وتعادل لايبزيغ مع باير ليفركوزن (1-1)، وفرايبورغ مع بوروسيا دورتموند (2-2)، وشالكه مع كولن (1-1).

وبدا مونشنغلادباخ الذي يشرف عليه هذا الموسم ماركو روزه بعدما خلف ديتر هيكينغ، عازما منذ بداية مباراته وأوغسبورغ على الإفادة من الفرصة الذهبية المتاحة أمامه للتصدر، وذلك بالوصول الى شباك ضيفه ثلاث مرات بعد أقل من ربع ساعة على البداية، عبر السويسري دينيس زاكاريا (2) وباتريك هرمان (8 و13)، مسجلا أسرع ثلاثة أهداف له في الدوري منذ عام 1981 حين تغلب على أويردينغن 7-1 بحسب "أوبتا" للاحصاءات (أهدافه الثلاثة الأولى كانت بعد 13 دقيقة أيضا).

وضمن الفريق الأخضر والأبيض الذي لم يفز بلقب الدوري منذ عام 1977، فوزه الرابع تواليا وتصدره الدوري في هذه المرحلة المتقدمة من الدوري (ليس في المراحل الافتتاحية) منذ موسم 1985-1986 حين تصدره في المرحلة الثالثة عشرة (انهى الموسم رابعا بحسب أوبتا)، بعدما أضاف هدفين آخرين عبر الفرنسي حسن بليا (39) اثر خطأ فادح من حارس أوغسبورغ التشيكي توماش كوبيك، والسويسري الآخر بريل إيمبولو (83).

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وسجل فلوريان نيدرليتشنر هدف أوغسبورغ الوحيد (80).

وسيكون مونشنغلادباخ أمام فترة صعبة بعد العودة من فترة توقف الدوري بسبب تصفيات كأس أوروبا 2020، إذ إنه مدعو لمواجهة دورتموند في المرحلة المقبلة ثم روما الإيطالي في مسابقة "يوروبا ليغ" التي بدأها بشكل متعثر بحصوله على نقطة من مباراتيه الأوليين، وإينتراخت فرانكفورت وليفركوزن في الدوري.

ولم يكن مونشنغلادباخ المستفيد الوحيد من نتائج السبت، إذ أصبح فولفسبورغ ثانيا بفوزه الصعب على ضيفه أونيون برلين بهدف للهولندي فوت فيغهورست (69)، رافعا رصيده الى 15 نقطة وبفارق نقطة خلف مونشنغلادباخ وأمام كل من بايرن ولايبزيغ وفرايبورغ وشالكه وليفركوزن.

وتختتم المرحلة لاحقا بلقاء إينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن.

ملخص مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ واوغسبورغ:

ملخص مباراة فولفسبورغ وأونيون برلين: