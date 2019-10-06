ولفرهامبتون يعطي الأفضلية لليفربول باسقاطه سيتي









اسماء السيد - أعطى ولفرهامبتون الأفضلية لليفربول في السباق على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك بالحاقه الهزيمة الثانية هذا الموسم بمانشستر سيتي حامل اللقب بعد أن أسقطه الأحد في المرحلة الثامنة بين جماهيره 2-صفر بهدفين قاتلين للاسباني أداما تراوري، ملحقًا به الهزيمة الاولى على أرضه في الدوري منذ 10 أشهر.

وهي الهزيمة الثانية لفريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا هذا الموسم بعد سقوطه المفاجئ أمام نوريتش (3-2) في المرحلة الخامسة.

وتجمد رصيد سيتي عند 16 نقطة بعد خمسة انتصارات، تعادل وهزيمتين في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط عن وصيفه ليفربول المتصدر بعد ثماني مراحل.

وسجل تراوري الهدف الأول إثر هجمة مرتدة للضيوف وصلت خلالها الكرة الى المكسيكي راوول خيمينيز الذي قام بمجهود فردي رائع مراوغًا المدافع الارجنتيني نيكولاس أوتاميندي، قبل أن يمرر الى تراوري الذي وضعها على يسار الحارس البرازيلي إيدرسون (80).

وفي الوقت الذي كان يحاول فيه سيتي الخروج أقله بتعادل، استفاد "وولفز" من اندفاع لاعبي غوارديولا وشنوا هجمة مرتدة حيث مرر خيمينيز مجددا الى تراوري الذي سجل بالطريقة ذاتها (90+4).

وهي الخسارة الاولى لسيتي على أرضه في الدوري الممتاز منذ سقوطه 2-3 أمام كريستال بالاس الموسم الماضي في 22 كانون الاول/ديسمبر 2018، كم هي المرة الاولى التي يخسر سيتي على أرضه في البرميرليغ من دون أن يسجل أي هدف منذ سقوطه صفر-1 أمام مانشستر يونايتد في آذار/مارس 2016 حسب موقع "أوبتا" للاحصاءات.

وقال غوارديولا "لم نكن في أفضل أيامنا. سمحنا لهم بالإفلات مرتين وتشنجنا قليلا، كما ولم ننجح في خلق الفرص".

وتابع مدرب برشلونة الاسباني وبايرن ميونيخ الالماني السابق "لم نكن منظمين وخسرنا الكرة في أماكن ما كان يجب أن نخسرها فيها. عانينا في الهجمات المرتدة مع نهاية اللقاء. لقد كان يومًا سيئًا".

من جهته أعرب المدرب البرتغالي لولفرهامبتون نونو سانتو عن سعادته بأداء لاعبيه مشيرًا الى أن "الأداء كان رائعًا، تمتعنا بصلابة دفاعية وكنا منظمين، كما نجحنا في استيعاب ضغط الخصم".

وعانى لاعبو سيتي منذ بداية اللقاء في ظل غياب صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين بداعي إصابة في الفخذ والذي في رصيده تسعة تمريرات حاسمة في البرميرليغ هذا الموسم.

ومع اعتماد فريق المدرب البرتغالي نونو سانتو على المرتدات، عانى سيتي في مجاراة سرعة لاعبي الخصم.

وقام البرازيلي فرناندينيو، الذي يشغل مركز قلب الدفاع في ظل غياب المدافعين الفرنسي أيميريك لابورت وجون ستونز بداعي الاصابة، بإنقاذ رائع للكرة على دفعتين بعد أن قطع تسديدة خيمينيز قبل أن ينقذ برأسه تسديدة الايطالي باتريك كوتروني(19).

في الجهة الاخرى، تصدى الحارس البرتغالي روي باتريسو لتسديدة رحيم ستيرلينغ (33) وأخرى لكايل ووكر من خارج المنطقة (45).

رفع سيتي من مستواه في الشوط الثاني مع دخول البرتغالي برناردو سيلفا، الا أن مسعاه نحو هدف بائت بالفشل.

وعاند الحظ الاسباني دافيد سيلفا بعدما ارتدت محاولته من العارضة إثر ركلة حرة (67)، قبل أن يمنع الارجنتيني سيرخيو أغويرو هدف محقق لفريقه بعد أن وصلت الكرة الى برناردو سيلفا إثر عرضية من مواطنه جواو كانسيلو، ارتطمت بأغويرو وهي في طريقها الى المرمى (76).

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-أكاديمية تشلسي ورأسية لويز-

قاد لاعبو أكاديمية تشلسي فريقهم الى فوز سهل بنتيجة 4-1 على مضيفهم ساوثمبتون على ملعب "سانت ميري".

ورفع تشلسي رصيده الى 14 نقطة في المركز الخامس خلف ليستر سيتي الرابع بفارق الاهداف ومتقدمًا على كريستال بالاس السادس.

وافتتح تامي أبراهام الذي استدعاه المدرب غاريث ساوثغيت الى تشكيلة انكلترا للمرة الاولى لخوض تصفيات كأس أوروبا 2020، التسجيل بعدما وصلته كرة طويلة من كالوم هودسون أودوي، أسقطها من فوق الحارس أنغوس غان بعد خروج خاطئ للأخير (17).

وأكدت تقنية خط المرمى دخول الكرة بشكل كامل بعد محاولة تشتيت من دفاع أصحاب الارض.

وهو الهدف السابع لأبراهام (22 عامًا) في الدوري المحلي من أصل سبع مباريات خاصها، وبات في رصيده تسعة أهداف مع الـ"بلوز" هذا الموسم في جميع المسابقات.

وحمل الهدف الثاني توقيع لاعب آخر من أكاديمية النادي اللندني بعدما وصلت الكرة على الجهة اليسرى لمايسون ماونت إثر تمريرة من البرازيلي ويليان، توغل بها الانكليزي الشاب (20 عامًا) وأسكنها الشباك (24).

ونجح الفريق المضيف بتقليص الفارق بعد أن وصلت الكرة الى داني إنغز داخل المنطقة إثر عرضية من الفرنسي يان فاليري بعد مجهود فردي رائع على الجهة اليمنى، وضعها الانكليزي في شباك الحارس الاسباني كيبا أريزالاغا (30).

واختتم الفرنسي نغولو كانتي مهرجان الاهداف في الشوط الاول بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة (40).

وسجل البديل البلجيكي ميتشي باتشوايي الهدف الرابع لفريق المدرب فرانك لامبارد بعد تمريرة بينية رائعة من البديل الاخر الاميركي كريستيان بوليسيك مرت بين المدافعين قبل أن تصل الى باتشوايي على القائم الايمن ليضعها في الشباك (89).

وكانت رأسية البرازيلي دافيد لويز من ركنية للعاحي نيكولاس بيبي كافية لمنح أرسنال فوز ثمين على أرضه أمام بورنموث (9).

وارتقى فريق المدفعجية الى المركز الثالث بعد أربعة انتصارات، ثلاثة تعادلات وهزيمة، وبات في رصيده 15 نقطة خلف سيتي بنقطة ومتفوقا على ليستر الرابع بنقطة.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون:

ملخص مباراة ساوثمبتون وتشلسي:

ملخص مباراة أرسنال وبورنموث: