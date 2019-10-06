TIME SPORT يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك واف سي مصر بث مباشر on sport بث مباشر الزمالك ونادي مصر

مشاهدة مباراة الزمالك واف سي مصر اليوم الأحد 6 أكتوبر 2019 فى الجولة الثالثة من مباريات الدوري العام المصري لكرة القدم، الزمالك بقيادة ميتشو يملك ست نقاط من فوزين، وأداء غير مقنع لجمهوره، ويريد لاعبيه تحقيق الفوز الثالث، وذلك قبل مواجهة الأهلي المنتظرة في الجولة الرابعة، نادي مصر صعد هذا العام للدوري المصري، ويريد إثبات وجوده وتقديم عروض جيدة أمام الزمالك، أجرى المدير الفني للزمالك ميتشو سبع تغيرات فى تشكيل نادي الزمالك حيث يغيب اليوم طارق حامد وفرجاني ساسى ومحمود علاء.

يلا شوت مباشر مباراة الزمالك ونادي مصر

مشاهدة مباراة الزمالك ونادي مصر اليوم الأحد 06-10-2019، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الامارات، وسوف ستذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت الرياضية، وقناة تايم سبورت الرياضية، وقناة النيل للرياضة، المباراة ستقام علي ملعب السلام .

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كورة ستار بث مباشر الزمالك ونادي مصر فى الدوري المصري

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