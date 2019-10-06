on sport الزمالك بث مباشر.. رابط سريع مشاهدة مباراة الزمالك ونادي مصر في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك واف سي مصر اليوم فى ثالث جولات الدوري العام المصري لكرة القدم، الزمالك لديه ست نقاط من فوزين ويريد لاعبيه تحقيق الفوز الثالث له في الدوري قبل مواجهة الأهلي المنتظرة في الجولة الرابعة، بينما نادي مصر هو صاعد حديثا للدوري، فريق الزمالك لم يحسم الاتحاد الأفريقي بعد صعوده الي دوري المجموعات من عدمه، و من المنتظر حسم المشكلة في الساعات القادمة، يغيب عن مباراة اليوم فرجاني ساسى ومحمود علاء خوفا من الحصول علي الانذار الثالث، ومحمود عبد العزيز لاصابته بالرباط الصليبي، كما يغيب طارق حامد لحصوله علي الانذار الثالث،وهناك سبع تغيرات فى تشكيل اليوم أمام نادي مصر.

يلا شووت TIME SPORT بث مباشر الزمالك ونادي مصر

يلا كورة مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ونادي مصر بث مباشر اليوم الأحد بتاريخ 06-10-2019، المباراة ستذاع عبر قنوات أون سبورت الرياضية، وقناة تايم سبورت الرياضية، وقناة النيل للرياضة، وستبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الامارات.

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