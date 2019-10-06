شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة من فايلر للاعبي الأهلي وتأهيل ياسر إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رينيه فايلر المدير الفني للأهلى محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وحرص فايلر، على تحفيز اللاعبين معنويا في بداية التحضير خلال فترة التوقف، والاستعداد للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في الأسبوع الرابع لبطولة الدوري .

فى الوقت الذي أدى ياسر ابراهيم مدافع الفريق تدريبات استشفائية، على هامش المران، وخاض مدافع الأهلي، تدريبات منفردة تحت إشراف طارق عبدالعزيز، اخصائي التأهيل بالنادي، وشارك ياسر ابراهيم، في مباراة الفريق التي أقيمت أمام أسوان على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف.