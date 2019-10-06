شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طرد محمد فتحى فى لقاء بيراميدز وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشهر الدولى امين عمر حكم مباراة طلائع الجيش وبيراميدز الكارت الأحمر فى وجه محمد فتحى مدافع وسط بيراميدز فى الدقيقة 35 من عمر المباراة بعد عرقلته لفرانك استيفن فى منطقة وسط الملعب وهو ما استدعى حكم اللقاء لإشهار الكارت الأصفر الثانى فى وجه اللاعب ومن ثم الكارت الأحمر ، بعدما حصل اللاعب على الكارت الأصفر الأول فى أول عشر دقائق . جاءت تشكيلة الطلائع على النحو التالى :- حراسة المرمى : محمد بسام خط الدفاع : احمد سامى – على الفيل – عاصم صلاح – بوشا خط الوسط : فرانك استيفن – عمرو السيسى – مهند لاشين – كريم طارق – تالا نداى خط الهجوم : حسام باولو Advertisements وقد بدأ تشكيلة بيراميدز على النحو التالى : - حراسة المرمى : المهدى سليمان خط الدفاع : أحمد أيمن – رجب بكار – عمر جابر – عبد الله بكرى خط الوسط : محمد فتحى – ويلفرد كانون – عبد الله السعيد – إبراهيم حسن – إيريك تراورى خط الهجوم : جون أنطوى

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