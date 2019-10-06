شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..رنيم الوليلي تبدأ الدفاع عن اللقب بالتأهل لدور الـ 16 ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الرباعي المصري رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة و المصنفة الاولى لسيدات الاسكواش، ونوران جوهر لاعبة دجلة والمصنفة الخامسة، يثرب عادل لاعبة الأهلي، وسلمى هاني إلى دور ال 16 ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها فيلادلفيا حتى 12 أكتوبر الجاري. وفازت الوليلي على مواطنتها نادين شاهين بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة سريعة استغرقت 23 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-4, 11-5. كما فازت نوران جوهر على البلجيكية نيلي جليس بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-1, 5-11, 11-2, 11-9 . وفازت يثرب عادل على منافستها جوليان كورتس بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استفرقت 47 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-3, 11-9, 6-11, 4-11, 11-5 . Advertisements فيما فازت سلمى هاني على الماليزية لو وي ويرن بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 25 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5, 11-7, 11-2 . وتعد بطولة أمريكا المفتوحة هي ثاني البطولات البلاتينية في الموسم الجاري بعد بطولة سان فرانسيسكو وأحد أكبر قدثماني بطولات في اللعبة حيث تقدر قيمة جوايزها المادية 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات . ويحمل الثنائي المصري رنيم الوليلي ومحمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش لقب البطولة عن النسخة الماضية.

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