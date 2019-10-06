فيديو .. طنطا يخطف نقطة من الحدود بالمكس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريقى حرس الحدود وطنطا بنتيجة هدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما على ملعب المكس بالاسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة فى بطولة الدورى المصرى . تقدم عمرو الحلوانى لحرس الحدود بالدقيقة 36 عن طريق كرة ثابتة بينما تعادل عبدالرحمن الدح لأبناء السيد البدوى فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول جاءت أحداث المباراة مثيرة من الفريقين حيث ظهرت الجدية و المنافسة داخل المستطيل الأخضر ومحاولة حصد الثلاث نقاط . بهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق طنطا الى 4 نقاط بينما جاء حرس الحدود لحصد النقطة الـ3 بعد ثلاث تعادلات أمام المصرى ووادى جلة و طنطا . وجاء تشكيل طنطا بقيادة أيمن المزين كالتالى : حراسة المرمى : إسلام طارق الدفاع : محمود مسعود و سليمان عبدربه و إيهاب سمير و محمد الشاذلى Advertisements الوسط : تاديو لوانجا و حسام غالى و أحمد الشناوى و عبد الرحمن الدح و أحمد فهمى الهجوم : إسلام فؤاد بينما جاء حرس الحدود بقيادة طارق العشرى كالتالى : أحمد السعدنى و أنطوني لوكاسا و حسن مجدي وإبراهيما كونيه و محمد عبد اللطيف جريندو و خالد سامي ومصطفى علي و أحمد فيلكس وعمرو الحلواني ومصطفى جمال

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