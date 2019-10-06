شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طلائع الجيش يتعادل مع بيراميدز 2/2 فى مباراة مثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق طلائع الجيش وبيراميدز 2/2 فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى .

تقدم ايريك تراورى لبيراميدز فى الدقيقة 65 بعد اسيست رائع للبديل محمد فاروق الذى استلم الكرة ومن أول لمسة عقب نزوله لأرضية الملعب داخل منطقة الجزاء وقام بتخطى أحد مدافعى الطلائع ولعب الكرة عرضية لتراورى الذى وضعها فى المرمى مباشرة معلنا عن الهدف الأول لبيراميدز .

وفى الدقيقة 84 تعادل تالا نداى لطلائع الجيش ، وبعدها وفى الدقيقة 90 ومن هجمة عنترية يقود كريم طارق هجمة ينهيها فى المرمى بنفسه محرزا الهدف الثانى للطائع ، بعدها مباشرة وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ينجح محمد فاروق ومن عرضية متقنة لعبد الله السعيد من إدراك هدف التعادل لبيراميدز ليقتسم الفريقان نقاط المباراة .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى 7 نقاط فى المركز الثانى للدورى بفارق الأهداف عن المقاولون العرب صاحب المركز الثالث ، بينما ارتفع رصيد الطلائع إلى نقطتين فى المركز الرابع عشر .

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