شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يعرض نتيجة الأشعة على طبيب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة اليوم الأحد على كاحل القدم بعد إصابته أمس في مباراة أسوان أمام الفريق الأحمر بالدوري الممتاز.
وكان السولية قد تعرض للإصابة بجزع في الكاحل في الدقيقة 80 من مباراة الأهلي أمام أسوان حيث خرج من اللقاء، وحل زميله وليد أزارو بديلًا له.
وتواجد اللاعب في النادي الأهلي اليوم حيث قام بعرض الأشعة التي أجراها على خالد محمود طبيب الفريق الأول لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها ومدة الغياب عن الفريق والبرنامج التأهيلي له للتعافي من الإصابة.
وكان مصدر داخل النادي الأهلى قد أكد أن غياب اللاعب لن يقل عن 10 أيام وأن اللاعب لن ينتظم فى معسكر المنتخب الوطني المقرر انطلاقه غداً الاثنين.
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