فيديو.. عمرو الحلوانى يحرز هدف التقدم لحرس الحدود بمرمى طنطا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز عمرو الحلوانى لاعب فريق حرس الحدود هدف التقدم لفريقه بمرمى طنطا بالدقيقة 36 فى المباراة التى جمعتهم حاليا على ملعب المكسب الاسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة فى بطولة الدورى المصرى . وجاء تشكيل طنطا بقيادة أيمن المزين كالتالى : حراسة المرمى : إسلام طارق الدفاع : محمود مسعود و سليمان عبدربه و إيهاب سمير و محمد الشاذلى الوسط : تاديو لوانجا و حسام غالى و أحمد الشناوى و عبد الرحمن الدح و أحمد فهمى Advertisements الهجوم : إسلام فؤاد بينما جاء حرس الحدود بقيادة طارق العشرى كالتالى : أحمد السعدنى و أنطوني لوكاسا و حسن مجدي وإبراهيما كونيه و محمد عبد اللطيف جريندو و خالد سامي ومصطفى علي و أحمد فيلكس وعمرو الحلواني ومصطفى جمال

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