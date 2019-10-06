شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. طلائع الجيش يتعادل مع بيراميز 1/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع طلائع الجيش احراز هدف التعادل امام بيراميدز عن طريق تالا نداى فى الدقيقة 84 لتصبح النتيجة 1/1 فى المباراة المقامة بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى . كان ايريك تراورى قد تقدم لبيراميدز فى الدقيقة 65 بعد اسيست رائع للبديل محمد فاروق الذى استلم الكرة ومن أول لمسة عقب نزوله لأرضية الملعب داخل منطقة الجزاء وقام بتخطى أحد مدافعى الطلائع ولعب الكرة عرضية لتراورى الذى وضعها فى المرمى مباشرة معلنا عن الهدف الأول لبيراميدز جاءت تشكيلة الطلائع على النحو التالى :- حراسة المرمى : محمد بسام خط الدفاع : احمد سامى – على الفيل – عاصم صلاح – بوشا خط الوسط : فرانك استيفن – عمرو السيسى – مهند لاشين – كريم طارق – تالا نداى Advertisements خط الهجوم : حسام باولو وقد بدأ تشكيلة بيراميدز على النحو التالى : - حراسة المرمى : المهدى سليمان خط الدفاع : أحمد أيمن – رجب بكار – عمر جابر – عبد الله بكرى خط الوسط : محمد فتحى – ويلفرد كانون – عبد الله السعيد – إبراهيم حسن – إيريك تراورى خط الهجوم : جون أنطوى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. طلائع الجيش يتعادل مع بيراميز 1/1 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.