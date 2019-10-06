ننشر رد أعضاء المصارعة على خطاب الوزارة فى أزمة مدرب المنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر أعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارعة إرسال مذكرة إلى وزارة الشباب و الرياضة للرد على الخطاب الوارد للاتحاد ، بعدما قام به عصام نوار رئيس الاتحاد والذى تقدم بشكوى للوزارة على خلفية تمسك أعضاء المجلس باستمرار حسام الدين مصطفى مدربا للمنتخب ، رغم وفاة أحد اللاعبين من قبل تحت قيادته .
وحصل ”الخليج 365” على صورة من المذكرة التى جهزها خماسى اعضاء مجلس ادارة الاتحاد ، المقرر تسليمها لوزارة الرياضة ، للرد على مذكرة الشئون القانونية.
كان عصام نوار اعترض على تواجد حسام مصطفى مدربا للمنتخب، على خلفية وفاة احد اللاعبين منذ سنوات ، وأبلغ الوزارة رسميا باعتراضه على المدرب فى الوقت الذى يتمسك به اعضاء مجلس الإدارة ، فقامت الشئون القانونية بالوزارة بمخاطبة مجلس ادارة الاتحاد ، وإبلاغهم ان هناك مدربين اكفاء و الاتحاد يتحمل المسئولية القانونية والجنائية حال إصابة اى لاعب فى المنتخب .
جاء فى الخطاب ان المدرب المذكور قاد المنتخب خلال التأهيل لأولمبياد لندن 2012 ، و حصد الميداليات فى بطولة العالم العسكرية و الاولمبيياد العسكرى 2014 ، و 2015 ، و كذلك تولى تدريب المنتخب فى عام 2016 ، كما ان المدير الفنى الحالى تم ترشيحه من رئيس الاتحاد للتعاقد مع احدى شركات رعاية الابطال ، وحصل فى نفس العام على ميدالية فضية ببطولة العالم للشباب 2018
وبالنسبة لواقعة وفاة اللاعب ، فكان اللاعب متواجد فى منزله بالاسكندرية وليس مشارك فى اى بطولة او معسكر ، و هذه اواقعة منذ 2009 ولم يشارك اللاعب فى بطولة الجمهورية وقتها أيضا وكان المدرب يؤدى فريضة الحج .
ومن جانبه كشف عصام نوار رئيس الاتحاد أنه لجأ لوزارة الرياضة لمساعدته فى تغيير مدرب المنتخب، و الذى تمسك اعضاء المجلس على تواجده فى القيادة الفنية .
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