شكرا لقرائتكم خبر عن نادى مصر يهاجم الزمالك فى موقعة السلام بـ"الصعيدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لنادى مصر بقيادة عبد الناصر محمد عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها مساء اليوم الأحد على ملعب السلام في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري. جاء تشكيل نادى مصر كالتالي: جاء تشكيل نادى مصر كالتالي: حراسة المرمى: وليد توفيق. Advertisements خط الدفاع: علاء عطا وأحمد عبد الموجود وأحمد سعيد أوكا ومصطفى كالوشا. خط الوسط: هشام عبد الحميد ومصطفى سلطان ومحمود توبة وإسلام صلاح. خط الهجوم : عمر حبشي وأحمد الصعيدي.

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