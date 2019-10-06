مصدر بالأهلي يوضح موقف السولية من المشاركة بالقمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر في النادي الأهلي، مصير لاعب الفريق عمرو السولية عقب إصباته في مباراة فريقه أمام أسوان والتي أقيمت أمس السبت ضمن منافسات الأسبوع الثالث.

الأهلي استطاع أن يحقق انتصاره الثالث على التوالي في الأهلي بالفوز بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد على فريق أسوان ليصبح المارد الأحمر متربعًا على القمة بتسع نقاط لحين تحديد نتيجة منافسه المباشر الزمالك أمام إف سي مصر.

وبحسب المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، فأن السولية سيحتاج عشرة أيام فقط للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.

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وأضاف أن السولية خضع لفحص طبي لتثبت الأشعة تعرضه لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل.

المصدر نوّه أن السولية سيعود للتدريبات بشكل طبيعي بدون قلق من تفاقم الإصابة.

وكشف مصدر من داخل المنتخب المصري، أعلن في تصريحات خاصة لمصراوي أن السولية سيغيب عن معسكر المنتخب قبل لقاء بتسوانا الودي والذي سيقام في 14 من الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن الأهلي لن يخوض أي مباراة رسمية بسبب التوقف الدولي حيث سيواجه الفريق الأحمر غريمه الزمالك في 19 من الشهر الجاري ضمن قمة الأسبوع الرابع.