تشكيل الزمالك.. 6 تغييرات أمام إف سي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق نادي الزمالك، التشكيل الذي سيواجه به فريق إف سي مصر في اللقاء الذي يأتي ضمن الأسبوع الثالث بمسابقة الدوري.

ومن المقرر أن تشهد تشكيلة الزمالك خمسة تغييرات بداية من الجانب الدفاعي حيث سيقوم ميتشو بالدفع بمحمد عبد السلام بدلاً من محمود علاء.

وسط الملعب الدفاعي أو الهجومي سيشهد أربع تغييرات من خلال الدفع بثنائي المنتصف أحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" حيث يغيب طارق حامد للإيقاف والتونسي الدولي فرجاني ساسي خوفًا من تعرضه لبطاقة صفراء مما يتعرض للإيقاف قبل مباراة القمة أمام الأهلي بالجولة الرابعة.

ويدخل الزمالك هذه المواجهة دون لاعب وسط ارتكاز في ظل إصابة الثنائي محمد حسن ومحمود عبد العزيز "زيزو".

جانب الوسط المهاجم سيشد ظهور محمد أوناجم وأشرف بنشرقي وكريم بامبو بدلاً محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإمام عاشور.

ويقود الهجوم عمر السعيد بدلاً من مصطفى محمد والذي شارك في المباراة الماضية أمام مصر المقاصة.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك مباراة الليلة بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود حمدي "الونش" – محمد عبدالسلام – حمدي النقاز.

خط الوسط: يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد السيد "زيزو" – أشرف بنشرقي – محمد أوناجم – كريم بامبو.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وإسلام جابر وإمام عاشور وخالد بوطيب ومصطفى محمد.

جدير بالذكر أن الزمالك حقق انتصارين بالفوز على الاتحاد السكندري ومصر المقاصة بنتيجة واحدة وهيّ (1-0).

ويسعى الزمالك إلى مواصلة انتصاراته للحاق بالأهلي المتصدر حاليًا بالعلامة الكاملة بعد الفوز في أول ثلاث جولات أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.