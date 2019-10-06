مران الأهلي..غياب الدوليين.. وتدريبات منفردة لحراس المرمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مراسل الخليج 365:

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش تحت قيادة السويسري رينيه فايلر.

يأتي مران الأهلي خلال فترة توقف الدوري والتي تشهد خوض المنتخب تجربة ودية أمام بوتسوانا ضمن المعسكر الذي ينطلق غدا بمشاركة 6 لاعبين من الأهلي.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مران الأهلي شهد قيام فايلر بعقد محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق.

ومن جانبه قام اللاعب عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي بتسليم الأشعة الخاصة به لطبيب الفريق، والتي أجراها لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته الأخيرة أمام أسوان بالدوري.

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وتغيب عن مران الأهلي اللاعبين الدوليين، الذين تم اختيارهم للتواجد في معسكر المنتخب الأول بالإضافة لرباعي المنتخب الأوليمبي.

وخضع المدافع محمود متولي، ، لبرنامج التأهيلي، حيث بدأ الجري في ملعب التتش، بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المران، للاطمئنان على حالته والتعرف على مدى التحسن الذي طرأ عليها.

وخاض شريف إكرامي، وعلي لطفي، ثنائي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات منفردة على ملعب التتش.

وفي سياق متصل، خاض كل من سعد سمير ومحمد محمود وحسين السيد وعمار حمدي تدريبات بدنية.