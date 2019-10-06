لصالح الأهلي.. بيراميدز يخطف نقطة من الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

خطف فريق بيراميدز نقطة ثمينة بالتعادل أمام طلائع الجيش بهدفين لكل جانب في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "جهاز الرياضة العسكري" ضمن الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري.

تعادل بيراميدز جعلته يترك الصدارة بعدما أصبح رصيده عند سبع نقاط بعد الفوز في أول جولتين أمام إنبي وطنطا، في المقابل حقق طلائع الجيش نقطته الثانية بعد التعادل الثاني على التوالي أمام إنبي وبيراميدز بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام المقاولون العرب.

ويتصدر الأهلي حاليًا ترتيب الدوري برصيد تسع نقاط بالفوز على سموحة والإنتاج الحربي وأخيرًا أسوان.

وحصل محمد فتحي على بطاقة حمراء في الدقيقة 36 بعد تدخل عنيف على لاعب طلائع الجيش ليخوض فريق بيراميدز باقي أحداث المباراة بـ10 لاعبين.

وفي الدقيقة 65 نجح إيريك تراوري في تسجيل هدف بيراميدز الأول بعد مراوغة رائعة من محمد فاروق لتصبح النتيجة (1-0) لصالح بيراميدز.

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وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق اشتعل أحداث اللقاء بعدما سجل السنغالي تيلا نداي هدف التعادل للجيش، قبل أن يقلب كريم طارق الطاولة لصالح الفريق العسكري بتسجيل هدف فريقه الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

في المقابل، عاد محمد فاروق والذي صنع كرة الهدف الأول ليسجل التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بنتيجة (2-2).

وفي مباراة أخرى، ضمن مباريات نفس الأسبوع عاد طنطا من الاسكندرية بالتعادل أمام حرس الحدود بهدف لكل جانب في لقاء أقيم على ملعب "المكس".

عمرو الحلواني افتتح أهداف المباراة لصالح حرس الحدود بتصويبة من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة في الدقيقة 36.

وقبل نهاية أحداث الشوط الأول تمكن عبد الرحمن الدح من إدراك التعادل لطنطا في الدقيقة 45.

حرس الحدود أصبح رصيده ثلاث نقاط من ثلاث مباريات ليصبح في المركز العاشر، في المقابل أصبح رصيد طنطا أربع نقاط في المركز التاسع.