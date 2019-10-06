وولفرهامبتون يُذيق مانشستر سيتي هزيمته الثانية ويبتعد بليفربول بصدارة البريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق فريق وولفرهامبتون انتصاراً هاماً على نظيره مانشستر سيتي اليوم الأحد، بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أداما تراوري هدفي المباراة الوحيد في الدقيقة 80 و94 من عمر اللقاء.

وبهذه الخسارة توقف رصيد السيتي عند النقطة 16 في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى النقطة 10 في المركز 11.

وبعد خسارة السيتي وسع ليفربول الفارق مع منافسه المباشر مانشستر سيتي إلى 8 نقاط، بعد أن أضاع الأخير ثلاثة نقاط.

ملخص المباراة

حصل كوتروني لاعب وولفرهامبتون على انفراد تام في الدقيقة 5 لكنه سدد كرته بعيدة عن مرمى إيدرسون.

وقام رياض محرز بإرسال كرة عرضية داخل منطقة جزاء وولفرهامبتون ولكن الكرة مرت من أمام رأس سترلينج ووصلت إلى الحارس باتريسيو.

وأنقذ فيرناندينيو مرمى مانشستر سيتي من هدف عن طريق خيمينيز الذي تقدم وسدد ولكن فيرناندينيو تصدى للكرة ثم سدد لاعب وولفرهامبتون كرة أخرى أبعدها فيرناندينيو مجددا.

وفي الدقيقة 30 من عمر اللقاء، جوندوجان سدد كرة ثابتة بشكل مباشر على المرمى من فوق الحائط البشري لكنها خرجت بجوار القائم الأيمن لمرمى وولفرهامبتون.

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وسدد سترلينج كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 33، ولكن الحارس باتريسيو تصدى لها.

وقام ووكر بتسديد كرة صاروخية في الدقيقة 44 من خارج المنطقة لكن باتريسيو أمسك بالكرة.

وأجرى بيب جوارديولا التغيير الأول بين شوطي المباراة بإدخال زينشينكو وخروج ووكر، ليتحول كانسيلو إلى الجبهة اليمنى.

وجاء التغيير الثاني لمانشستر سيتي بخروج رياض محرز ودخول بيرناردو سيلفا في الدقيقة 60 من زمن اللقاء.

واستمر لاعبو مانشستر سيتي في الاستحواذ على الكرة خلال الـ15 دقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني ولكن دون خطورة تذكر على المرمى.

وحصل مانشستر سيتي في الدقيقة 66 من زمن اللقاء على ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء، قام ديفيد سيلفا بتنفيذها ولكن تسديدته اصطدمت بالقائم الأيسر لمرمى الحارس باتريسيو.

وفي الدقيقة 76 حصل فريق مانشستر سيتي على فرصة خطيرة بعدما مرر كانسيلو تمريرة رائعة قابلها بيرناردو سيلفا بتسديدة لكنها اصطدمت في الدفاع وخرجت خارج منطقة الجزاء.

وسجل أداما تراوري هدفاً رائعاً لوولفرهامبتون في الدقيقة 80 بعد هجمة مرتدة رائعة قام بها خيمينيز الذي راوغ دفاع السيتي ومرر الكرة إلى تراوري الذي أسكن الكرة على يسار الحارس.

وبهجمة مشابهة لكرة الهدف الأول، تلقى أداما تراوري تمريرة رائعة انفرد بها أمام مرمى مانشستر سيتي ليُسجل هدفاً ماركة مسجلة مثلما فعل في كرة الهدف الأول، بعدما أسكن الكرة على يسار إيدرسون.