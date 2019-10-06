هدف عكسي.. الجونة يحقق انتصاره الأول بالدوري ويفوز على المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

انتهت مباراة الجونة ومصر للمقاصة بفوز الأول بهدف دون رد خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب الجونة في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف المباراة الوحيد حسني فتحي لاعب مصر للمقاصة عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

بدأ نيبوشا ميلوسيفيتش المدير الفني لفريق الجونة المباراة بتشكيل مكون من محمود الغرباوي، باسم علي، محمد نجيب، لؤي وائل عمرو سعداوي، محمد محسن «ليلة»، أكرم توفيق، أحمد مجدي، إسلام محارب، أحمد ياسر ريان، آلان تشيامابادي.

Advertisements

بينما يقود أحمد حسام "ميدو" مصر للمقاصة وبدأ المباراة بتشكيل مكون من: محمود حمدى، حسني فتحي، أحمد ياسين، عاصم سعيد، أحمد محسن، مصطفى شبيطة، ميدو جابر، خالد اوتشو، محمد ابراهيم، عمرو مرعى، عبدالله مجدي.

بدأت المباراة بمحاولات من جانب الفريقين دون خطورة حقيقية على المرمى، وفي الدقيقة 40 سدد حسني فتحي لاعب الفريق الفيومي الكرة في مرماه عن طريق الخطأ لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني حاول مصر للمقاصة تصحيح الخطأ وإدراك التعادل دون فائدة.

بتلك النتيجة حصد الجونة أول 3 نقاط في مشواره ببطولة الدوري بعدما خسر أول جولتين أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري، بينما تجمد رصيد مصر للمقاصة عند النقطة الثالثة جمعها من الفوز على أسوان بالجولة الأولى بنتيجة 3-2، وخسر أمام الزمالك بالجولة الثانية.