ميتشو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة إف سي مصر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة أف سي مصر المقرر لها مساء اليوم الأحد على ملعب السلام في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد Advertisements خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود الونش ومحمد عبد السلام وحمدي النقاز خط الوسط: أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وكريم بامبو خط الهجوم: عمر السعيد

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