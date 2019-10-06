الجونة يفوز بأول ثلاث نقاط وميدو يواصل فشله مع مصر المقاصة

حقق فريق الجونة فوزا صعبا على نظيره مصر للمقاصة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، بملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز. وجاء هدف فوز الجونة وهدف اللقاء الوحيد بالدقيقة 41 من عمر اللقاء عن طريق الخطأ، بعد أن سجل حسني فتحي لاعب المقاصة عن طريق الخطأ في مرماه، بعد كرة عرضية من أحمد مجدي لاعب الجونة ليحولها حسني فتحي بالخطأ في مرمى شباك فريقه. وبذلك يحصد الجونة أول ثلاث نقاط بالمسابقة هذا الموسم ويتواجد بالمركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد المقاصة عند نفس الرصيد بالمركز العاشر. يذكر أن الجونة لم يحصد أي نقطة بأول جولتين للدوري، فيما فاز المقاصة بلقاء الجولة الأولى أمام أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين وخسر بلقاء الجولة الثانية أمام الزمالك بهدف دون رد.

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