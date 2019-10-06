ميتشو يعلن تشكيل الزمالك أمام إف سي مصر

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق كرة القدم الأول لكرة القدم.

وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين:

محمد عواد في حراسة المرمى

محمد عبد السلام - محمود حمدي الونش - الله جمعة- حمدي عبد النقاز فى خط الدفاع

أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - كريم بامبو أونجم- محمد في خط الوسط

عمر السعيد فى الهجوم خط

ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد أبو جبل - خالد بو طيب - اسلام جابر - امام عاشور - محمد عبد الشافي - حازم امام - مصطفي محمد. جمعة- حمدي عبد النقاز فى خط الدفاعأحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - كريم بامبو أونجم- محمد في خط الوسطعمر السعيد فى الهجوم خطويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد أبو جبل - خالد بو طيب - اسلام جابر - امام عاشور - محمد عبد الشافي - حازم امام - مصطفي محمد.

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