يخضع محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، لأشعة خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم إصابته.

وتعرض صلاح للإصابة خلال مباراة

والجدير بالذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر استبعد صلاح من معسكر أكتوبر خوفا عليه من الإجهاد. حجم إصابته.وتعرض صلاح للإصابة خلال مباراة ليفربول وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.والجدير بالذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر استبعد صلاح من معسكر أكتوبر خوفا عليه من الإجهاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يخضع لإشاعة لتحديد حجم إصابته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.