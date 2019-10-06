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شاهد.. مباراة الزمالك واف سي مصر

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تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة الزمالك واف سي مصر  ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام

قبل المواجهة المهمة ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

ويدخل الزمالك المباراة برصيد ٦ نقاط من الفوز على الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة بهدف نظيف.

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