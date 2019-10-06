بدأ محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة جديدة في البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.
وبدأ متولي، الجري وتنفيذ مرحلة التأهيل داخل ملعب التتش،بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المران، للاطمئنان على حالته والتعرف على مدى التحسن الذي طرأ عليها.
وقام متولي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات وفقالبرنامجه التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه بعد تعرضه لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الزمالك بالسوبر المصري.
وأجرى متولي أشعة خلال الفترة الأخيرة للتعرف على نسبة شفائه من الإصابة، وحرص خالد محمود طبيب الفريق على متابعة برنامجه اليوم داخل ملعب التتش.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود متولي يواصل برنامجه الاستشفائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.