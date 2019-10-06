أدى ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات استشفائية، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم علىملعب التتش.
وخاض مدافع الأهلي، تدريبات منفردة تحت إشراف طارق عبدالعزيز، اخصائي التأهيل بالنادي.
وشارك ياسر ابراهيم، في مباراة الفريق التي أقيمت أمام أسوان على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسر إبراهيم يواصل برنامجه التأهيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.