خاضسعد سمير ومحمد محمود وحسين السيد وعمار حمدي، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية إضافية تحت اشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وذلك في نهاية مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش. في نهاية مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش. وأدى الأهلي مرانه اليوم وفقا للبرنامج الذي وضعه رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة. رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة. وفاز الأهلي على أسوان أمس بخمسة أهداف مقابل هداف ورفع الفريق رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات في الدوري ليتصدر ترتيب جدول المسابقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات بدنية لرباعي الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.