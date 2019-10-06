تدريبات بدنية لرباعي الأهلي

خاضسعد سمير ومحمد محمود وحسين السيد وعمار حمدي، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية إضافية تحت اشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وذلكفي نهاية مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
وأدى الأهلي مرانه اليوم وفقا للبرنامج الذي وضعهرينيه فايلر، المدير الفني للفريق، لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة.
وفاز الأهلي على أسوان أمس بخمسة أهداف مقابل هداف ورفع الفريق رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات في الدوري ليتصدر ترتيب جدول المسابقة.
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