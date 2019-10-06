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شوط سلبي بين بيراميدز وطلائع الجيش

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حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مواجهة بيراميدز أمام طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب العسكري، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري العام.

وأهدر عمر جابر فرصة هدف محقق لبيراميدز في الدقيقة السابعة من أحداث اللقاء.

وشهدت الدقيقة ١٣ تدخل عنيف من تالا نداي عى مهدي سليمان

وفي الدقيقة ٣٢ تصدي دفاع الجيش لتسديدة

عبد الله السعيد

وتوقفت المباراة في الدقيقة ٣٣ لإصابة محمد بسام

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وفي الدقيقة ٣٥ أهدر طلائع الجيش فرصة التقدم

وتعرض اللاعب محمد فتحي للطرد في الدقيقة ٣٦ بعد تدخل العنيف مع لاعب الجيش

وفي الدقيقة ٤١ أهدر كريم طارق فرصة التقدم.

 

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