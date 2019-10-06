حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مواجهة بيراميدز أمام طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الرياضة العسكري، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري العام.
وأهدر عمر جابر فرصة هدف محقق لبيراميدز في الدقيقة السابعة من أحداث اللقاء.
وشهدت الدقيقة ١٣ تدخل عنيف من تالا نداي عى مهدي سليمان
وفي الدقيقة ٣٢ تصدي دفاع الجيش لتسديدةعبد الله السعيد
وتوقفت المباراة في الدقيقة ٣٣ لإصابة محمد بسام
وفي الدقيقة ٣٥ أهدر طلائع الجيش فرصة التقدم
وتعرض اللاعب محمد فتحي للطرد في الدقيقة ٣٦ بعد تدخل العنيف مع لاعب الجيش
وفي الدقيقة ٤١ أهدر كريم طارق فرصة التقدم.
كانت هذه تفاصيل خبر شوط سلبي بين بيراميدز وطلائع الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.