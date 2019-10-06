الزمالك يهزم أسوان في بطولة الجمهورية

فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد ٩٩ علي فريق أسوان بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب النادي، بالجولة الرابعة من بطولة الجمهورية . الفريقين علي ملعب النادي، بالجولة الرابعة من بطولة الجمهورية . احرز الهدفين يوسف أسامه نبيه وحسين فيصل. ويقود الفريق عمرو فهيم مديرا فنيا ويعاونه محمد ابراهيم وأسامة حسن وناصر عبداللطيف لحراسة المرمي، وسعيد الطيار اداريا.

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