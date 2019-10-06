برشلوني يُجمد مانشستر سيتي في جدول ترتيب الدوري الانجليزي

اقترب آرسنال من مانشستر سيتي في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، بعد فوزه الصعب بهدف دون رد على ضيفه العنيد “بورنموث”، سجله المدافع الدولي البرازيلي “دافيد لويز” في الدقائق العشر الأولى من اللقاء.

ورفع آرسنال رصيد نقاطه لـ 15 في المركز الثالث أقل بنقطة يتيمة من مانشستر سيتي الذي تجمد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز عقب انتهاء الجولة الثامنة، بسبب هزيمته الصادمة أمام ولفرهامبتون على ملعبه طيران الاتحاد بهدفين دون رد.

وسجل ثنائية ولفرهامبتون المهاجم الإسباني الأسمر “آداما تراوري” من هجمتين معاكستين في الدقيقتين 80 و94.

آداما تراوري /23 عامًا/ هو لاعب برشلوني سابق، تخرج من أكاديمية برشلونة الشهيرة “لاماسيا” عام 2015، وصُعد إلى الفريق الأول لنادي برشلونة، إلا أنه جلس على دكة البدلاء في معظم مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

وحصل آداما تراوري على فرصة واحدة في دوري أبطال أوروبا بموسم 2014/2013، ومثلها في الدوري الإسباني بنفس الموسم، وفي كأس ملك إسبانيا شارك في مباراتين وسجل هدفًا بموسمه الأخير على ملعب كامب نو 2015/2014.

وانتقل ذو الأصل المالي إلى أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، صيف 2015، وشارك في 10 مباريات بالمسابقة الأكثر تنافسية في العالم، إلا أن الفريق هبط إلى التشامبيونشيب.

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وبعد مباراة واحدة لآداما تراوري مع أستون فيلا في موسم 2017/2016 بمسابقة التشامبيونشيب، قرر المغادرة إلى ميدلسبره الذي مثله في 27 مباراة بالبريميرليح، دون تسجيل أي هدف، مثلما حدث مع أستون فيلا، وهبط مع الفريق إلى التشامبيونشيب.

لكن هذه المرة قرر آداما تراوري البقاء مع ميدلسبراه في تشامبيونشيب، وسجل 5 أهداف

في 36 بموسم 2018/2017، وساعده المستوى المتميز الذي قدمه في مركز الجناح الأيمن على الانتقال إلى ولفرهامبتون والذي وقع معه حتى يونيه 2023.

وأحرز تراوري هدف يتيم في 29 مباراة بموسم 2019/2018 في البريميرليج، وفي هذا الموسم شارك 7 مرات وها هو يفتتح رصيده التهدفي بثنائية تاريخية أمام حامل لقب البريميرليج عامي 2018 و2019 “مانشستر سيتي” الذي افتقد للعديد من نجومه أمثال فيرناندينيو ودي بروينه ولابورت وستونز في هذه المباراة.