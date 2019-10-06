صورة | سالزبورج يبروز ركوع فان دايك بطريقة ذكية

بروز نادي ريد بول سالزبورج المراوغة التي قام بها جناحه الدولي الكوري الجنوبي “هوانج هي تشان” في مباراة ليفربول بالجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي أدت إلى ركوع نجم دفاع ليفربول “فيرجيل فان دايك” الملقب بأفضل لاعب في أوروبا لعام 2019 حسب يويفا، ليفتح الطريق أمام هوانج لتسجيل هدف مذهل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريد بول سالزبورج على تويتر، أرقام ثلاثي خط هجوم الفريق في صورة ضمت الكوري الجنوبي هوانج هي تشان والنرويجي إيرلينج هالاند والزامبي باتسون داكا.

وكتب سالزبورج رقم 35، وهو إجمالي عدد الأهداف التي سجلها ثلاثي الهجوم هذا العام، ثم رقم 18، وهو إجمالي عدد التمريرات الحاسمة للاعبين الثلاثة، بالإضافة إلى رقم ثالث كان (1)، وكتب بالأسفل “مراوغة فان دايك”!.

وسجل هوانج هي تشان الهدف الأول لريد بول سالزبورج أمام ليفربول بعد مراوغة فان دايك بطريقة مذهلة داخل منطقة العمليات عند الدقيقة 39 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أحرز الياباني مينامينو الهدف الثاني لصالح سالزبورج في الدقيقة 56، لتصبح النتيجة تفوق ليفربول 2/3، وفي الدقيقة 60 عدل هالاند النتيجة لـ 3/3 باستغلال ضعف رقابة فان دايك ليحول كرة عرضية دون عناء في شباك الحارس الإسباني آدريان.

ولولا تمريرة رأسية من فرمينو ترجمها محمد صلاح لهدف رابع في الدقيقة 69، لتحققت كبرى مفاجآت افتتاح دور مجموعات النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، حيث سقط ليفربول في الافتتاح على ملعب نابولي “سان باولو” بهدفين دون رد.

ويتحمل فان دايك جزء من مسؤولية هدف نابولي الثاني الذي تكفل بتسجيله المهاجم الإسباني المخضرم “فرناندو يورينتي” في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

كما يتحمل فان دايك مسؤولية بعض الأهداف التي ولجت شباك ليفربول منذ بداية هذا الموسم، لكن تمكن ليفربول من تحقيق الانتصارات وتصدر الدوري الإنجليزي قلل كثيرًا من حدة الانتقادات الموجهة إليه بعد موسم ونصف استثنائي منذ انضمامه من ساوثامبتون نظير 75 مليون إسترليني في الميركاتو الشتوي 2018.

لقطة الهدف

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