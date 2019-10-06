مأرب: جموع غفيرة من الأهالي تستقبل المنتخب الوطني للناشئين (صور)

شهدت مدينة مأرب، مساء الأحد، استقبال شعبي ورسمي لبعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم الذي وصل المحافظة قادما من السعودية بعد مشاركته تصفيات المجموعات لكأس آسيا للناشئين تحت سن 16 عاما والتي أقيمت في دولة قطر، وتأهله للمرحلة الثانية من التصفيات والتي ستقام في مملكة البحرين 2020م.

واحتشدت الجماهير إلى شوارع المدينة يتقدمها مدير عام مكتب الشباب والرياضة علي حشوان ومسئولي فروع الاتحادات الرياضية بالمحافظة وعدد من قيادات السلطة المحلية.

وأشادت الجماهير بهذا الانجاز الكروي لمنتخب الناشئين الذي أضيف للكرة اليمنية حيث تعتبر الانجاز السابع في التأهل للتصفيات قبل النهائية لكأس آسيا للناشئين، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، وانعكاسها السلبي على المنتخبات اليمنية بشكل عام والأندية المحلية واللاعبين بشكل خاص.

وأقيم مهرجان احتفالي قدمت فيه العديد من الفقرات الفنية والإنشادية والقصائد الشعرية المعبرة عن الانجاز الذي حققه المنتخب.

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وأعرب مدير المنتخب مثنى رازح عن فرحتهم وسعادتهم بهذا الاستقبال الرسمي والشعبي الكبير لبعثة المنتخب التي رسمت البهجة والسرور لدى اللاعبين.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، استقبل المنتخب الوطني الأسبوع الماضي في الرياض وكرمهم بمبالغ مالية، كما تم تكريهم من قبل رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم أحمد العيسي ووزير الشباب والرياضة نائف البكري.



