هزيمة غير متوقعة لمانشستر سيتي بثنائية نظيفة وسط جمهوره

انقاد مانشستر سيتي إلى هزيمة غير متوقعة أمام ضيفه العنيد ولفرهامبتون قبل فترة التوقف الدولي بنتيجة (2-0) الأحد ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

على ملعب الاتحاد، بدا افتقاد سيتي لجهود نجمه البلجيكي كيفن دي بروين واضحاً حيث عجز "المواطنون" عن خلق فرص واضحة في ظل تكتل دفاعي منظم من "الذئاب"، الذين نجحوا في خطف هدفي الفوز في وقت قاتل عبر المهاجم أداما تراوري في الدقيقتين 80 و90+3.



بهذه السقطة غير المنتظرة، تجمّد رصيد سيتي عند 16 نقطة في المركز الثاني متخلفاً عن المتصدر ليفربول بثماني نقاط كاملة بعد فوز الأخير على ضيفه ليستر سيتي (2-1)، أمّا ولفرهامبتون فقد رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر.

المصدر: بي إن