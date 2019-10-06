انقاد مانشستر سيتي إلى هزيمة غير متوقعة أمام ضيفه العنيد ولفرهامبتون قبل فترة التوقف الدولي بنتيجة (2-0) الأحد ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز.
على ملعب الاتحاد، بدا افتقاد سيتي لجهود نجمه البلجيكي كيفن دي بروين واضحاً حيث عجز "المواطنون" عن خلق فرص واضحة في ظل تكتل دفاعي منظم من "الذئاب"، الذين نجحوا في خطف هدفي الفوز في وقت قاتل عبر المهاجم أداما تراوري في الدقيقتين 80 و90+3.
بهذه السقطة غير المنتظرة، تجمّد رصيد سيتي عند 16 نقطة في المركز الثاني متخلفاً عن المتصدر ليفربول بثماني نقاط كاملة بعد فوز الأخير على ضيفه ليستر سيتي (2-1)، أمّا ولفرهامبتون فقد رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر.
المصدر: بي إن
كانت هذه تفاصيل خبر هزيمة غير متوقعة لمانشستر سيتي بثنائية نظيفة وسط جمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.