أرسنال يتجاوز بورنموث ويقفز إلى المركز الثالث



قاد المدافع دافيد لويز فريقه أرسنال إلى تحقيق فوز ثمين على ضيفه بورنموث بهدف دون رد الاحد في إطار المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وأحرز لويز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة فرفع رصيد فريقه إلى 15 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي الذي لقي خسارة غير متوقعه من ضيفه ولفرهامبتون بهدفين نظيفين.



وضمن المرحلة ذاتها واصل تشيلسي عروضه القوية في الفترة الأخيرة وتغلب على مستضيفه ساوثامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف، احرز تامي أبراهام الهدف الأول في الدقيقة 17 وأضاف ماسون مونت الهدف الثاني في الدقيقة 24 قبل أن يحرز داني إنجز هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 30 وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق تمكن نغولو كانتي من تسجيل الهدف الثالث لتشيلسي فيما تكفل ميشي باتشواي بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 89.



وأصبح رصيد تشيلسي 14 نقطة في المركز الرابع.

المصدر: بي إن سبورت

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