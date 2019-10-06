تشيلسي يكتسح ساوثهامبتون برباعية في عقر داره



تمكن تشيلسي من العودة بفوز ثمين خارج أرضه على حساب ساوثهامبتون (4-1) بملعب سانت ميريز، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



أهداف البلوز جاءت عن طريق تامي أبراهام، ماسون مونت، نجولو كانتي وميتشي باتشواي، في الدقائق 17، 24، 40 و89، بينما أحرز داني إنجز هدف ساوثهامبتون الوحيد.



بهذا الفوز، ارتقى تشيلسي للمركز الخامس بعد وصوله للنقطة 14، بينما توقف ساوثهامبتون عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.



جاءت المباراة سريعة منذ اللحظات الأولى وشكل ساوثهامبتون خطورة على مرمى الحارس كيبا أريزابالاجا بعد ثوانٍ معدودة بتسديدة صاروخية بعيدة المدى أطلقها ناثان ريدموند، لكنها علت العارضة.



ووصل تشيلسي بأول فرصة حقيقية بعد مرور 10 دقائق عن طريق تامي أبراهام، الذي سدد كرة أرضية زاحفة، لكنها ذهبت بين يدي الحارس أنجوس جون.



ومع حلول الدقيقة 17، تلقى أبراهام تمريرة بينية أدت لخروج حارس ساوثهامبتون من مرماه، ليضعها المهاجم الإنجليزي من فوقه، قبل أن يلحق بها أحد مدافعي أصحاب الأرض ويبعدها بقدمه، لكن الحكم احتسب الهدف بعد الاستعانة بتقنية خط المرمى، التي أثبتت صحة الهدف.



وعزز البلوز تقدمهم بعد 7 دقائق فقط عن طريق ماسون مونت، الذي تسلم تمريرة بينية من ويليان دا سيلفا داخل منطقة الجزاء، ليضعها بقوة داخل الشباك.



وتلقى مونت تمريرة من كالوم هودسون أودوي على حدود منطقة الجزاء، ليسددها من لمسة واحدة، لكن الكرة ذهبت أعلى العارضة، قبل أن يهدر اللاعب ذاته فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد أن وصلته تمريرة من أبراهام داخل المنطقة، لكنه فشل في تسديد الكرة بدقة، لتذهب بعيدة عن المرمى.



وجاء العقاب سريعًا من ساوثهامبتون، بعدما نجح داني إنجز في تقليص النتيجة بتسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض، بعدما تابع كرة عرضية من يان فاليري، ليضعها بلمسة واحدة داخل الشباك، في الدقيقة 30.



وانتعش أصحاب الأرض بعد الهدف، وكاد ريدموند أن يعادل النتيجة بعد تمريرة بينية وصلته في قلب منطقة الجزاء، لكن تسديدته ذهبت إلى الشباك من الخارج.



وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بـ5 دقائق، عزز نجولو كانتي من تقدم الفريق اللندني بإحراز الهدف الثالث بعدما سدد كرة قوية على حدود منطقة الجزاء، لتصطدم بأحد مدافعي ساوثهامبتون وتحول مسارها إلى داخل الشباك.

وارتكب فيكايو تيموري، مدافع تشيلسي، خطأ فادحًا بخسارة الكرة على حدود منطقة جزاء فريقه، لتصل الكرة إلى إنجز، الذي تجاوز أريزابالاجا وسدد الكرة، قبل أن ينزلق جورجينيو ويبعدها ببسالة عن مرماه، لتضيع فرصة تقليص النتيجة على ساوثهامبتون، لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوز (3-1).



وسنحت فرصة لساوثهامبتون مع بداية الشوط الثاني، بعد احتساب الحكم ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، لينبري لها جيمس وارد براوز، الذي سدد الكرة أعلى العارضة.



ومرر هودسون أودوي الكرة لزميله أبراهام على حدود منطقة الجزاء، لكن تسديدة الأخير ذهبت ضعيفة في إيدي الحارس جون.



وهدأ الإيقاع في الشوط الثاني، في ظل غياب الخطورة على المرميين، قبل أن ينجح تشيلسي في تعزيز تقدمه بهدف رابع قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة عن طريق ميتشي بيتشواي، الذي تسلم الكرة من كريستيان بوليسيتش، ليسددها بيسراه داخل الشباك.



وتمكن الفريق اللندني من الحفاظ على تقدمه حتى إطلاق الحكم صافرة النهاية بفوزه بأربعة أهداف مقابل هدف.



المصدر: موقع كورة