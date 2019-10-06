اونلاين | يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك واف سي مصر بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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تنطلق مباراة الزمالك واف سي مصر اليوم الأحد 6 أكتوبر 2019 في الثامنة مساءً على استاد بتروسبورت في الجولة الثالثة في بطولة الدوري المصري.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة الزمالك واف سي مصر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

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يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 6 نقاط وبفارق الاهداف عن كل من بيراميدز متصدر جدول الدوري والأهلي صاحب المركز الثاني.

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