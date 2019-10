اونلاين | كورة لايف TODAY city مشاهدة مباراة مانشستر ستي وولفرهامبتون بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش السيتي PLUS NOW بدون تقطيع NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف TODAY city مشاهدة مباراة مانشستر ستي وولفرهامبتون بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش السيتي PLUS NOW بدون تقطيع NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الفريق السماوي manchester city إلى استاد الاتحاد لمواجهة الذئاب wolves ، مجاناً مشاهدة مانشستر سيتي وولفرهامبتون، في إطار الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا. موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي تقام مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة والصومال وبيروت، الساعة الرابعة مساء بتوقيت الدوحة والكويت وبغداد والقدس وهو نفس توقيت مكة المكرمة والدمام وجزر المقر، الساعة الثانية ظهرا بتوقيت الرباط ومراكش والجزائر وتونس العاصمة، الساعة السادسة مساء بتوقيت دبي ومسقط. مانشستر يواصل الزحف نحو الصدارة يتسلح المان سيتي في مباراة اليوم بروح الفوز على دينامو زغرب الكرواتي في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بهدفين دون رد، الفريق السماوي استطاع الوصول للعلامة الكاملة في دور التشامبيونزليج، المان سيتي فقد حتى الآن 5 نقاط حيث تعادل في مباراة وخسر لقاء ليبتعد قليلا عن ليفربول صاحب الصدارة برصيد 24 نقطة بعد فوزه في 8 مباريات. الذئاب تحلم بافتراس حامل لقب الدوري الإنجليزي Advertisements وعلى الجانب الأخر يخطط فريق الذئاب في قلب الطاولة على مانشستر سيتي وخاصة وأن فريق الذئاب معروف عنه دائما أنه يقدم نتائج مميزة أمام الفرق الكبرى وسبق له وأن أسقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل بهدف لمثله وكذلك ليستر سيتي. ساوثهامبتون يقع في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط جمعهم من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وتعرض للهزيمة في 4 مباريات، ويتطلع الجهاز الفني لتفادي الهزيمة الخامسة أملا في التقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وخاصة وأن نقاط مباراة اليوم ستدفع بالفريق 5 مراكز دفعة واحدة. التشكيل المتوقع لساوثهامبتون أمام مانشستر سيتي جان فى حراسة المرمى، يوشيدا، برتراند، فيسترجارد، بدناريك، فاليري، روميو، ريدموند، هوجبجيرج، براوس وأوستن. تردد القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون تذاع مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت والتي خصصت بي إن سبورت أتش دي 2 للإذاعة مباراة حامل لقب الدوري الإنجليزي، والمتاحة على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد 10853 أو سهيل سات من خلال التردد 12245.

