رياضة | عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام اف سي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك أمام اف سي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق المقرر له مواجهة فريق إف سي مصر في الثامنة مساء اليوم باستاد السلام ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين:

محمد عواد في حراسة المرمى

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محمد عبد السلام - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة- حمدي النقاز فى خط الدفاع

أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم- كريم بامبو في خط الوسط

عمر السعيد فى خط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد أبو جبل - خالد بو طيب - إسلام جابر - امام عاشور - محمد عبد الشافي - حازم إمام - مصطفي محمد.