رياضة | موعد مباراة مصر وبتسوانا الودية في الاختبار الأول لـ"حسام البدري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر وبتسوانا الودية في الاختبار الأول لـ"حسام البدري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض منتخب مصر الأول خلال فترة التوقف الدولى القادمة معسكرا مغلقا تحت قيادة المدير الفنى حسام البدري والذى تم تعيينه مدرب لمصر خلال الفترة المقبلة، والذى يستعد لخوض غمار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

ويدخل المنتخب معسكرا مغلقا بداية من الإثنين الموافق 7 أكتوبر وحتي 15 أكتوبر الجاري وسيتخلله مواجهة وديه أمام منتخب بتسوانا إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويواحه منتخب مصر نظيره منتخب بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل على ستاد القاهرة الدولى بعد أن أعلن محمد بركات مدير المنتخب عن ذلك، كما أعلن أيضاً عن تدريبات المنتحب ستكون طوال الفترة على ستاد القاهرة.

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موعد مباراة مصر وبتسوانا الودية

يستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب بتسوانا فى تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة ، الثامنة مساءاً بتوقيت السعودية والتاسعة مساءاً بتوقيت الإمارات والخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناتى ON SPORT HD و TIME SPORT HD.

وتصل بعثة منتخب بتسوانا إلى القاهرة فجر يوم الثلاثاء، 8 أكتوبر الجاري تمهيدا لخوض المباراة الودية الدولية أمام الفراعنة.

ويستمر المنتخب البتسواني في تدريباته بمعسكر في القاهرة يستمر حتى يوم 14 أكتوبر موعد المباراة الودية المقرر لها السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.