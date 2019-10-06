رياضة | 3 لاعبين خارج ريال مدريد في يناير بأوامر "زيدان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 لاعبين خارج ريال مدريد في يناير بأوامر "زيدان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن قلعة "سانتياجو برنابيو" خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد خروجهم من حساباته الفنية بالموسم الحالي.

وكشف موقع "الدون بالون" الإسباني أن الفرنسي زيدان لا يريد استمرار ماريانو دياز مهاجم الفريق الملكي، وإبراهيم دياز لاعب وسط الفريق، حيث خرج الثنائي من حسابات الجهاز الفني بشكل كبير بالموسم الحالي، وأصبح لا فائدة من وجودهما مع الفريق في الفترة القادمة، خاصة وأن الإدارة تنوي تدعيم الفريق بصفقات جديدة.

وأوضح الموقع الإسباني أن إيسكو أيضًا خرج من حسابات الفرنسي زيدان وأصبح لا حاجة لجهود اللاعب مع الفريق في الفترة الحالية، وبات قريبًا من الرحيل عن النادي الملكي خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير القادم.

وكان نادي ريال مدريد قد تغلب على غرناطة بنتيجة 4 - 2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الاسباني الممتاز (الليجا)، وواصل صدارته لجدول ترتيب البطولة برصيد 18 نقطة.